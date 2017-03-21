500 юных авиаторов выступили в роли директоров компаний

Фонд Бориса Колесникова провел полуфинал масштабного образовательного проекта "Авиатор 2017"

21 марта состоялся четвертый тур образовательного проекта "Авиатор 2017", призванный поддержать студентов технических специальностей и дать возможность лучшим из них побывать на Международном авиасалоне Ле Бурже во Франции этим летом.

500 студентов из 29 вузов и колледжей Украины выполнили творческое задание от членов жюри проекта. Ребята выступили в роли директоров компаний авиационной отрасли и презентовали видение, миссию, стратегию, долгосрочные и краткосрочные цели собственного предприятия.

"Сейчас время молодых, талантливых, эффективных управленцев. Студенту мало получить техническую специальность, важно иметь задатки менеджера - сильного, уверенного в себе, с прекрасными управленческими способностями. Такие требования выдвигают работодатели, подобную задачу ставим и мы перед конкурсантами. "Авиатор" воспитывает новую генерацию руководителей с мышлением собственников, которые знают, как заработать деньги, найти инвестиции, минимизировать расходы, имеют представление о развитии авиационной отрасли", - отмечает Борис Колесников, Президент благотворительного фонда.



Ранее конкурсанты успешно прошли тестирование по теории и истории авиации, точным наукам и техническому английскому языку. Впереди у них финал и презентация собственного проекта перед экспертами авиации. Имена ста победителей "Авиатора 2017" будут оглашены в апреле.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует конкурс "Авиатор" уже шестой год подряд. За это время в нем приняли участие более 10 тысяч студентов со всей Украины. 300 из них были награждены поездками на профильные форумы во Францию и Великобританию. Там они пообщались с представителями лидеров мирового авиастроения, увидели последние новинки и достижения отрасли, познакомились со сверстниками из других стран. Полученный опыт ребята применили в Украине.



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