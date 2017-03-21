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Турчинов: Сегодня состоялись успешные запуски ракет - фото

21.03.2017 17:28
Во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности
Турчинов: Сегодня состоялись успешные запуски ракет - фото

Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК Укроборонпром и Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", - сказал секретарь СНБО Украины.


Турчинов также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 Вооруженные Силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

Ранее сообщалось, что на полигоне в Житомирской области в ходе заводских испытаний военные стреляли из новых боевых модулей Шквал и Стилет, предназначенных для установки на модернизированную БМП от госпредприятия Житомирский бронетанковый завод.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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