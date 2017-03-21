Оккупанты вручили Умерову надуманное обвинение и лишили адвоката

Адвокат Николай Полозов сообщил, что не сможет больше защищать замглавы Меджлиса, так как оккупанты перевели его в статус свидетеля

Российские оккупанты в Крыму вручили замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову сфальсифицированное обвинительное заключение по так называемому уголовному делу против него. Об этом в своем Facebook сообщила его дочь Айше Умерова.



По словам адвоката Эдема Семедляева, материалы сфабрикованного дела передадут в так называемый Бахчисарайский суд.



Сам Умеров в свою очередь сообщил, что его защита подала два ходатайства - о закрытии псевдодела и о приобщении к нему материалов альтернативной лингвистической экспертизы. Однако ни одно из ходатайств оккупанты не приняли к рассмотрению, отметил замглавы Меджлиса.



Также сегодня, 21 марта, адвокат Николай Полозов сообщил, что не сможет больше защищать Умерова, так как оккупанты перевели его в статус свидетеля.

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"Меня, видимо, включат в список свидетелей. Они зря это сделали. Я расскажу все: и как меня похищали, и какое давление оказывали", - сказал он в комментарии QirimInfo.



Полозов добавил, что намерен обжаловать решение так называемого суда о переводе в статус свидетеля и подаст соответствующий иск в Европейский суд по правам человека.



По информации адвоката, в ближайшие несколько дней материалы сфабрикованного дела против Умерова передадут в оккупационную псевдопрокуратуру.



"С учетом всех обстоятельств, думаю, это будет либо условный срок, либо штраф. Если условно - им удобнее, потому что он должен ходить каждый месяц отмечаться и будет под контролем", - прокомментировал Полозов варианты "приговора" замглавы Меджлиса.

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В мае 2016 года спецслужбы РФ сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, он "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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