В Украине впервые отозвали депутата горсовета
В поселке Каменское Днепропетровской области отозвали депутата городского совета от Блока Петра Порошенко Юрия Литвиненко. Решение о прекращении полномочий депутата приняла на своем заседании местная территориальная избирательная комиссия, сообщает пресс-служба партии в области.
Согласно законодательству, вместо Литвиненко депутатом горсовета стал следующий в избирательном списке 32-летний юрист Антон Гусев.
"Замечаний со стороны избирателей было много, в частности, Юрий Литвиненко не проводил прием граждан, нерационально использовал средства депутатского фонда, пропускал заседания городского совета и комиссий", - говорится в сообщении
По данным БПП, Литвиненко был избран по спискам партии в 2015 году от округа №9, на котором проживают 6 тыс избирателей. За его отзыв подписались более 1818 человек.
"Отзыв депутата городского совета избирателями произошел впервые в Украине благодаря изменениям в избирательном законодательстве, принятым в 2015 году", - отметили в БПП,
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