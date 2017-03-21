Следствие по делу Охендовского продлили до 14 апреля - САП

Глава САП пояснил, что он подписал подозрение Охендовскому без детективов под свою ответственность и детективы работают, чтобы доказать вину главы ЦИК

Следствие по делу главы ЦИК Михаила Охендовского продлили до 14 апреля. Об этом сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала ZIK.



"Завтра у нас запланировано совещание с детективами по этому делу. Я подчеркиваю, на момент оглашения подозрения были достаточные основания считать, что это человек может быть причастным к преступлению. Я эту ответственность по Охендовскому взял на себя, я подписал подозрение без детективов", - пояснил Холодницкий.



По словам главы САП, если детективы докажут вину, то будет составлен акт и на это дают сроки.

Охендовского допросили через скайп.



"Когда прокурор задает конкретный вопрос, а кому платили, а когда, а какими средствами, наличными или переводами, а если переводами, то через какой банк. (...) - "Не помню, надо посмотреть, не помню, не знаю"", - рассказал Холодницкий.



16 марта НАБУ подтвердило подлинность подписи Охендовского в амбарной книге Януковича.



13 декабря главе ЦИК сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). В НАБУ заявили, что общая сумма взяток, инкриминируемых Охендовскому, составила $161,7 тысяч, что в эквиваленте по курсу Нацбанка на момент совершения преступлений составило почти 1,3 млн гривень.

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