Полиция Москвы пояснила задержание украинского журналиста - МИД

В московской полиции не заявляли претензий к задержанным украинцам Цимбалюку и Бородину

Полиция Москвы хотела выяснить личности корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка и оператора телеканала 1+1 Никиты Бородина. Так полиция объяснила их задержание, сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.



Претензий к Цимбалюку и Бородину полиция не заявляла.



В отделении полиции украинцев посетил консул Геннадий Брескаленко.



"Брескаленко дал сигнал, что не было какой-то мотивации, какого-то объяснения. Сослались на то, что возникла необходимость выяснить обстоятельства и личности тех, кого они задержали, а по сути претензий к Роману и к оператору не выдвигали", - пояснил Кирилич.



Сегодня в Москве полицейские задержали Цимбалюка и Бородина после того, как они записал интервью с аспирантом МГУ, который вывесил флаг Украины.



Цимбалюк заявил о безосновательности своего задержания и отказался давать пояснения. Позже задержанных украинцев отпустили.

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