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Полиция Москвы пояснила задержание украинского журналиста - МИД

21.03.2017 23:57
В московской полиции не заявляли претензий к задержанным украинцам Цимбалюку и Бородину
Полиция Москвы пояснила задержание украинского журналиста - МИД
Роман Цимбалюк (фото - Роман Цимбалюк/Facebook)

Полиция Москвы хотела выяснить личности корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка и оператора телеканала 1+1 Никиты Бородина. Так полиция объяснила их задержание, сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

Претензий к Цимбалюку и Бородину полиция не заявляла.

В отделении полиции украинцев посетил консул Геннадий Брескаленко.

"Брескаленко дал сигнал, что не было какой-то мотивации, какого-то объяснения. Сослались на то, что возникла необходимость выяснить обстоятельства и личности тех, кого они задержали, а по сути претензий к Роману и к оператору не выдвигали", - пояснил Кирилич. 

Сегодня в Москве полицейские задержали Цимбалюка и Бородина после того, как они записал интервью с аспирантом МГУ, который вывесил флаг Украины. 

Цимбалюк заявил о безосновательности своего задержания и отказался давать пояснения. Позже задержанных украинцев отпустили

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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