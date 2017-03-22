Допрос отстраненного президента Южной Кореи длился 22 часа

После допроса Пак Кын Хе не ответила на вопросы журналистов, прокуратура также не комментирует допрос

Отстраненного президента Южной Кореи Пак Кын Хе допрашивали в прокуратуре около 22 часов. Об этом сообщает Reuters.



Она не ответила на вопросы журналистов после допроса.



Прокуроры также не ответили, будут ли Пак Кын Хе вызывать еще.

10 марта Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента.

В конце прошлого года в Южной Кореи вокруг президента Пак Кын Хе вспыхнул скандал, связанный с ее близкой подругой, которую подозревали в попытках за деньги влиять на решения руководства страны.

Президент принесла извинения из-за скандала, однако это не остановило оппозицию и возмущенный народ. Каждую субботу сотни тысяч корейцев протестовали у стен президентского дворца, требуя отставки Пак Кын Хе, чей рейтинг упал до 5%. 9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, она согласилась уйти в отставку.

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