Суд против РФ в Гааге: МИД ждет решение по временным мерам до мая

После принятия решения по временным мерам против РФ суд в Гааге установит срок подачи Украиной основного Меморандума по делу

Международный суд ООН должен до конца апреля принять решение по предварительным мерам против Российской Федерации. Об этом сказала замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.



"Я думаю, что они выйдут в совсем другом виде, чем мы их просили, и по Конвенции по применению, по ликвидации всех форм расовой дискриминации для суда это будет немного легче, потому что они проходили эту же ситуацию с россиянами. Уже было выписано решение, которое тогда поддержали большинство судей", - рассказала Зеркаль.



Решения в МИД ждут до конца апреля, а после этого суд установит срок подачи основного Меморандума. Он касается все доказательств Украины по делу против РФ.

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