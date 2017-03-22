Военный эксперт: Россия создает в Черном море зону отчуждения

Эксперт Михаил Самусь прокомментировал военные учения российских оккупантов на полуострове

Страна-агрессор Россия создает в Черном море зону отчуждения, контролируя при этом воздушное пространство и акваторию, не допуская туда представителей других стран. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Россия сейчас создает в Черноморском регионе зону отчуждения, где одна из стран полностью контролирует воздушное пространство и морское пространство. То есть, Россия сейчас фактически может контролировать Черное море и воздушное пространство над ним и не допускать при желании военно-морские и военно-воздушные силы других стран", - сказал Самусь.

20 марта российские оккупанты начали на полигоне Опук во временно аннексированном Крыму "крупномасштабное командно-штабное учение Воздушно-десантных войск с боевой стрельбой", в котором также принимают участие флот и военная авиация.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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