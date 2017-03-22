Геращенко Вилкулу об украинском языке: Мы не депутаты РФ

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко обратилась к нардепу Александру Вилкулу с просьбой перейти в своем выступлении на государственный язык

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к народному депутату от Оппозиционного блока Александру Вилкулу, который выступал на русском, с просьбой перейти на государственный украинский язык.

"Я Вас прошу уважать украинский язык и выступать на украинском. Я к Вам обращаюсь как председательствующая. Пожалуйста, продолжайте свое выступление на украинском, и зал Вас просит", - сказала Геращенко.

Однако Вилкул, проигнорировав ее слова, продолжил говорить на русском языке под крики "Ганьба".

После его выступления Геращенко снова обратилась к Вилкулу.

"Я вас очень прошу не провоцировать зал, я хочу сказать, что вчера также от Оппозицонного блока выступала Наталья (Королевская, - ред) на русском языке. Я к ней также обратилась с просьбой уважать украинский язык. Все выступления, чтобы с трибуны Верховной Рады были на украинском языке. Это - уважение к государству и к государственному языку", - сказала Геращенко.

Она напомнила Вилкулу, что он является депутатом именно Верховной Рады.

"Мы с вами депутаты Верховной Рады, а не Российской Федерации. Русский язык может абсолютно спокойно быть в Украине, на нем можно разговаривать дома, в кулуарах, в ресторанах, с избирателями, пожалуйста. Но в украинском парламенте, Верховной Раде, с трибуны должен звучать украинский язык. Тем более им все хорошо владеют", - подчеркнула Геращенко.

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