МИД об автономии для венгров Украины: Спекуляции в пользу Кремля

Кремль использует вопросы нацменьшинств в соседних странах для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания, а потому заявления, которые позволил себе вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен, не соответствуют интересам украинцев и венгров. Об этом говорится в официальной реакции внешнеполитического ведомства.

20 марта 2017 года Шемьен на презентации книги "Права меньшинств. Представление интересов. Автономность" заявил, что "государства заинтересованы в ассимиляции венгров, а мы заинтересованы в том, чтобы ее остановить и сохранить венгерскую идентичность". Ранее он говорил о том, что венгры, проживающие в Закарпатье, "должны действовать" в соответствии с этими принципами.

"С удивлением восприняли публичные призывы вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах", - заявили в МИД.

В пресс-службе ведомства отметили, что Венгрия "всегда была и является" важным партнером для Украины, и последняя "высоко ценит дружеский характер двусторонних отношений и высокий уровень конструктивного сотрудничества".

В министерстве рассчитывают, что позиция уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции Украины и в дальнейшем останется в основе добрососедских отношений государств.

"Любые спекуляции на эту тему не соответствуют интересам наших двух стран и народов и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта... Благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине во многих смыслах примером для других стран региона", - подытожили в МИД.

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Ранее о "необходимости" предоставления венграм Украины двойного гражданства и автономии неоднократно заявлял премьер Венгрии Виктор Орбан.

В Закарпатской области, по последним оценкам, проживает около 100 тысяч этнических венгров.

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