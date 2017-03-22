Артеменко заявил, что аннулировал паспорт Канады

Внефракционный народный депутат заявил, что по требованию законодательства приостановил действие загранпаспорта, однако гражданство еще действует

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко, который предлагал вместе с оккупантами управлять Крымом, заявил, что аннулировал свой канадский паспорт еще в 2014 году и паспортов других зарубежных государств, у него нет. Однако гражданство еще действует. Об этом сообщает Украинская правда.

Артеменко сказал, что в сентябре 2014 года, когда стал кандидатом в народные депутаты, обратился в соответствующие органы Канады об аннулировании паспорта.

По его словам Артеменко, он обратился и относительно приостановления гражданства Канады.

Отвечая на вопрос, есть ли у него гражданство Канады, несмотря на аннулированный паспорт, Артеменко ответил: "Процедура лишения гражданства Канады - более длительный процесс. Сегодня, согласно требованиям украинского законодательства, я не должен заканчивать процесс отказа от гражданства. Но по требованию законодательства я приостановил действие своего паспорта, и он был аннулирован. Гражданство еще действует".

Артеменко подчеркнул, что, по его информации, полученной от Государственной пограничной службы, сейчас двойным гражданством обладают 102 нынешних и бывших народных депутата.

На вопрос, каким образом он получил такие данные, Артеменко заявил, что это конфиденциальная информация, и он не может сообщить детали.

Артеменко заверил, что паспортов других стран у него нет.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК - госизмена.

24 февраля Артеменко пришел на допрос в прокуратуру. Сегодня Артеменко вновь ждут на допрос.

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27 февраля в Службе безопасности отрицали, что Артеменко согласовывал с СБУ свои поездки в Москву.

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