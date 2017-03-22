МИД: Слова Лукашенко о боевиках из Украины - ложь и провокация

Заявления белорусского лидера о якобы подготовке в Украине вооруженных боевиков вредят развитию добрососедских отношений двух стран, отметили в МИД

Высказывания руководства Беларуси о якобы подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между двумя странами. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.



"Обращаем внимание, что именно партнер Беларуси по союзному государству - Российская Федерация в рамках гибридной агрессии развила как на своей территории, так и на оккупированных украинских землях целые тренировочные лагеря для наемников и боевиков. Поддерживая и экспортируя терроризм, Россия целенаправленно подрывает стабильность и безопасность в регионе, к которому относятся как Украина, так и Беларусь", - говорится в сообщении.



Также в МИД отметили, что Украина передала в Международный суд ООН "многочисленные доказательства поддержки и финансирования РФ терроризма на оккупированных территориях Украины".



"Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в том числе с Беларусью", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.



21 марта 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании "боевиков", которые якобы готовили "провокацию с оружием". По его словам, деньги так называемым боевикам шли через Польшу и Литву, а тренировались они в "лагерях", в том числе якобы на территории Украины.

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