Порошенко: Создание нового Верховного суда - на этапе завершения

По словам президента, уже не просто началась имплементация судебной реформы, но Украина - на завершающем этапе по созданию нового Верховного суда

Процесс создания нового Верховного суда уже на завершающем этапе. Об этом сегодня на заседании Совета по вопросам судебной реформы заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Сделана огромная работа. Де-факто конституционная судебная реформа не просто проголосована, не просто началась ее имплементация, мы уже на завершающем этапе по созданию нового Верховного суда. Нет сомнения, что те большие ожидания, которые сегодня демонстрирует и украинское общество, и мировое общество относительно реформирования судебной вести власти, они 100% будут исполнены", - сказал он.

Порошенко также обратился к депутатам Верховной Рады, чтобы те рассмотрели изменения в законодательство по части судебной власти для ускорения старта работы нового Верховного суда.

"Ключевое, чего я ожидаю - доверия. Доверия к новому Верховному суду, возобновления доверия к судебной вести власти. Доверия со стороны общественности. Общественности, а не бандитов в балаклавах, которые приходят домой к судьям и думают, что им кто-то позволит вершить правосудие таким способом. Мы говорим о стране, где должно править верховенство права, а не право толпы", - добавил президент.

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