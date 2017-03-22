Хотят жаловаться в ООН: реакция в России на запрет по Самойловой

Ездившей в Крым в обход украинских законов российской певице Юлии Самойловой запретили выступать в Украине. Реакция в РФ была ожидаемо негативной

Российские политики и представители шоу-бизнеса возмущены решением Службы безопасности Украины запретить певице Юлии Самойловой въезд в Украину, из-за чего она не сможет выступить в финале песенного конкурса Евровидение. Сегодня, 22 марта, СБУ приняла решение о запрете Самойловой, которая ранее незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что сейчас для евросообщества наступил "момент истины: пойдет ли оно на по поводу у СБУ и мотивирует украинских радикалов на дальнейшие "подвиги", или докажет, что Европа с ее базовыми ценностями... еще жива".

При этом представитель ведомства увязала запрет Самойловой на въезд в Украину с минскими соглашениями, отметив, что отсутствие осуждающей реакции Европы якобы "похоронит все усилия по минскому процессу".

В пресс-службе одного из главных рупоров антиукраинской пропаганды Первого канала заявили, что предоставлением права проведения конкурса Украине "дали возможность попытаться выглядеть цивилизованными", но "украинской стороне не хватило здравого смысла".

Зампред комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что руководство конкурса "должно" заступиться за Самойлову, в то же время предполагая, что этого не случится.

"Руководство Евровидения молчит, оно полностью политизировано и ангажировано", - сказал российский сенатор, обвинив руководство конкурса в том, что оно "идет в форпосте иезуитского решения украинских властей, обезумевших в своем нацистском угаре".

Первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов заявил, что Евровидение "продвигает совершенно чуждые" россиянам ценности, и что участие в конкурсе "скорее, минус, чем плюс, и нечего позориться".

В Общественной палате РФ тем временем посетовали, что "власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог и нарушают все международные нормы и правила", а также пообещали жаловаться в Совет Европы и ООН.

Член ОП РФ Диана Гурцкая призвала "наказать" оргкомитет конкурса, назвав решение СБУ "абсолютно бесчеловечным и циничным", призвав лишить Украину Евровидения и перенести его в Россию.

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Финал песенного конкурса состоится в мае в Киеве.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи. На Евровидении-2017 она намеревалась исполнить песню Flame Is Burning.

По материалам: РИА Новости, ТАСС

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