Венгерский посол вызван в МИД: ждут объяснения слов об автономии

В МИД сообщили, что в связи с заявлениями вице-премьера Венгрии об автономии для венгров в Украине в ведомство вызван посол страны

Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии для объяснения высказываний премьер-министра страны о создании "венгерских автономий" за границей. Об этом в комментарии каналу 112 Украина сообщила спикер ведомства Марьяна Беца.

"Со своей стороны, мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен сегодня к нам прийти", - сказала она.

По ее словам, такие заявления могут быть фактором влияния на двусторонние отношения между странами.

"Мы должны понимать, это официальная позиция. Насколько нам известно, официальная позиция Венгрии не изменилась, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных границ", - отметила Беца.

"Я думаю, что после общения с послом, у нас будет более четкое понимание", - добавила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости предоставления проживающим в Украине венграм двойного гражданства и автономии.

В МИД, реагируя на слова Орбана, назвали подобные высказывания "спекуляцией в пользу Кремля".

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