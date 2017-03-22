Раде предлагают обязать журналистов подавать декларации

На антикоррупционном комитете в законопроект №6172, который Рада рассмотрит завтра, внесли поправку, обязывающую работников СМИ подавать декларации

Антикорруцпионный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять поправку, которая обязывает работников СМИ подавать электронные декларации. За такое решение депутаты-члены комитета проголосовали в среду, передает Левый берег.

По данным издания, поправку в проект №6172 закона о предотвращении и противодействии коррупции внесла народный депутат от Народного фронта Татьяна Черновол.

Отмечается, что поправку поддержали депутаты Михаил Ланьо, Игорь Артюшенко, Татьяна Рычкова, Константин Матейченко, Иван Мельничук, Юрий Буглак, Юрий Савчук, Игорь Попов, Олег Барна и Сергей Дунаев.

"В 34-й поправке речь идет о том, чтобы общественные активисты, которые входят в общественные советы, подавали декларации. Эта же поправка "проявляет заботу" и о редакциях газет. Она включает в декларирование тех, кто работает в медиа журналистами", - заявил глава антикоррупционного комитета Егор Соболев.

Проект №6172, отменяющий необходимость подачи декларации военными контрактной формы службы и мобилизованными, будут голосовать в четверг, 23 марта.



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