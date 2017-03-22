Москва не хочет менять кандидата на Евровидение-2018

РФ намерена отправить нарушившую законы Украины Самойлову, несмотря на запрет на въезд от СБУ

Российская певица Юлия Самойлова представит РФ на Евровидении-2018, если решение о запрете ее въезда в Украину не будет пересмотрено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в Евровидении, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - сказали в пресс-службе.

Сегодня Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года. "Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - заявили в СБУ.

Европейский вещательный союз (EBU) в ответ на запрет въезда Самойловой заявил, что уважает украинские законы, но решением разочарован.

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