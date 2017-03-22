РФ отказалась от участия в заседании нормандской четверки - МИД

Заместитель главы МИД Украины заявил, что встреча на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет без представителя России

Россия отказывается от участия в запланированном заседании нормандской четверки в Париже на уровне заместителей министров иностранных дел. Участники намерены провести встречу без представителя РФ. Об этом сегодня в Вашингтоне сообщил первый заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко, передает Укринформ.

"Четверка" не получается - Россия не приезжает. Это те вещи, которые мы решаем прямо сейчас, как мы будем говорить, если не будет участия одной из четырех стран ", - сказал он.

Пристайко отметил, что обсудил этот вопрос в Вашингтоне с представителями министерств Франции и Германии.

Отвечая на вопрос, планируется ли перенос этой встречи из-за отсутствия России, он сказал: "Нет, я думаю, что мы ее будем проводить".

Пристайко подчеркнул важность проведения очередного заседания в Париже. "Но если Россия считает, что ей нечего сказать за столом нормандской четверки, лидеры которой согласились на проведение встречи, значит мы специально будем проводить ее, специально будем говорить при отсутствии (россиян, - ред.) то, что мы можем сделать ", - сказал заместитель главы МИД.

По его словам, в Париже технически будут присутствовать представители всех четырех групп. Кроме того, запланировано участие руководителя СММ ОБСЕ, который приедет специально, чтобы сделать доклад по нынешней ситуации.

В начале марта главы МИД Германии и России Зигмар Габриэль и Сергей Лавров выступили за привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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