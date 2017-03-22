Депутат получил 26 тыс грн компенсации за проезд - декларация

Согласно декларации, депутат от группы Видродження Александр Пресман получил компенсацию за проезд по стране в размере 26 тыс грн

Народный депутат от группы Видродження Александр Пресман в прошлом году получил 26 тыс 136 грн компенсации за проезд по Украине. Соответствующая информация обнародована в Едином госреестре деклараций чиновников, сообщает проект Радио Свобода # Точно.

В электронную декларацию Пресман внес также зарплату в размере 134 тыс 674 грн, средства на обеспечение депутатской деятельности в размере 169 тыс 871 грн, а также средства на возмещение найма гостиничного номера в размере 168 тыс 360 грн.

Кроме того, депутат получил доход от отчуждения движимого имущества в размере 250 тыс грн, а его жена - Татьяна Кузькевич - доход от предпринимательской деятельности в размере 348 тыс грн.

В автопарке Пресмана находятся дорогостоящие модели транспортных средств: Maybach (2005 года выпуска), Land Rover Range Rover Sport (2012 года выпуска), Porsche Cayenne (2015 выпуска), Bentley Continental (2008 года выпуска) и Chervolet Express (2005 года выпуска) .

Согласно декларации чиновника, его семья хранит наличными около $1,8 млн, 720 тыс евро и 5,1 млн грн.

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