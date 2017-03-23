Будут ли журналисты подавать декларации: пояснение депутата

Поправка об информировании руководителей СМИ, о том, что их сотрудники не подали деклараций будет касаться только государственных и коммунальных СМИ

Антикоррупционный комитет поддержал поправку об информировании руководителей, в том числе и СМИ, о том, что их сотрудники деклараций не подали. Нововведение, в случае принятия Верховной Радой, будет касаться только государственных и коммунальных СМИ, финансируемых из государственного бюджета. Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Попов на своей странице в Facebook.

В то же время, комитет отклонил техническую поправку народного депутата Татьяны Черновол о порядке подачи налоговых деклараций руководителями грантовых организаций, работающих в антикоррупционной сфере, а также главных редакторов и владельцев СМИ.

Также нардер подчеркивает, что, поскольку поправка в статью 3 и 45, определяющую перечень декларантов, не принята, то СМИ и общественные организации деклараций не подают.

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