Прокуратура открыла дело из-за запрета въезда Джемилева в Крым

Расследование открыто по статье 351 УК Украины - "воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета"

Прокуратура Автономной Республики Крым по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева начала расследование по факту препятствования его депутатской деятельности - запрете въезда на территорию полуострова сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Очевидно, что запрет, введенный якобы с целью обеспечения обороноспособности, безопасности общественного порядка и защиты здоровья населения является безосновательным и противоречит всем нормам международного и национального законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Расследование открыто по статье 351 уголовного кодекса Украины ("воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета") и будет в дальнейшем рассматриваться и в международных инстанциях.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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