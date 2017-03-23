Климкин о Лаврове: Он превратил МИД РФ в машину пропаганды

"Если посмотреть на сегодняшнюю российскую дипломатию, то это, к сожалению, не то, что можно было бы назвать авангардом России", - заявил глава МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров позволил превратить свое ведомство в машину по тиражированию пропаганды. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос, когда он последний раз общался с главой МИД РФ, Климкин ответил, что это было в Мюнхене во время нормандской встречи министров в начале февраля. "Я с ним уже достаточно давно не общался в двустороннем формате. Последний разговор касался освобождения политических заключенных. Было бы нечестно с моей стороны сказать, что эти разговоры дают реальный результат. Но, тем не менее, мы делаем все возможное для освобождения украинцев из заключения", - сказал он.