Климкин о Лаврове: Он превратил МИД РФ в машину пропаганды
Глава МИД РФ Сергей Лавров позволил превратить свое ведомство в машину по тиражированию пропаганды. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Отвечая на вопрос, когда он последний раз общался с главой МИД РФ, Климкин ответил, что это было в Мюнхене во время нормандской встречи министров в начале февраля. "Я с ним уже достаточно давно не общался в двустороннем формате. Последний разговор касался освобождения политических заключенных. Было бы нечестно с моей стороны сказать, что эти разговоры дают реальный результат. Но, тем не менее, мы делаем все возможное для освобождения украинцев из заключения", - сказал он.
Реагируя на реплику, что когда-то Лавров был неплохим дипломатом, глава МИД отметил, что "с точки зрения профессионализма как такового он им остается". "А что касается личных оценок, то я воздержусь. Я стараюсь не говорить того, что не поможет ситуации. То, что звучит от него на тему Украины - это полностью определяется внутриполитической логикой, которая не имеет ничего общего с реальностью. Как правило, профессионалы понимают реальность", - добавил он.
Отвечая на вопрос, понимает ли реальность Лавров, он сказал: "Я скажу в целом. Если посмотреть на сегодняшнюю российскую дипломатию, то это, к сожалению, не то, что можно было бы назвать авангардом России. Сегодня это, увы, просто машина по тиражированию пропаганды. Любые возможные исключения это правило только подтверждают".
На вопрос о том, что то же самое можно сказать о Чуркине или о Захаровой. И выглядит так, что Захарова, например, озвучивает то, что никто вменяемый в МИД РФ не возьмется комментировать в таких тонах и тем более как дипломат, Климкин сказал: "Мы следим за тем, что произносится в РФ. В случае с Чуркиным, я считаю, была перейдена грань дозволенного. Второго персонажа я вообще не комментирую".
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