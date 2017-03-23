Климкин: Суд в Гааге - поворотный момент, мы два года готовились

"Мы достигнем успеха", - заявил министр иностранных дел Украины

Украина два года готовилась к суду против РФ в Гааге и считает этот процесс поворотным моментом российско-украинской войны. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что мы достигнем успеха. У нас достойная юридическая позиция. Но даже сам факт того, что Москва сейчас отвечает за свои действия в международном суде ООН - это уже влияет на ее действия. Посмотрите на аргументацию. Не считая бредятины об оружии из шахт, сама логика РФ сводится к тому, что все это военные действия, а не терроризм. Это якобы должно им помочь доказать, что вопрос должен решаться не в Гааге. Но тут России очень не повезло. Несколько дней назад Суд справедливости ЕС в Люксембурге, который рассматривал абсолютно другое дело, касающееся другого региона, четко сказал: одновременно могут быть как элементы военных действий - то есть непосредственное применение регулярной армии и оружия, так и элементы осуществления террористической деятельности. То есть то, что мы обвиняем Россию именно в нарушении Конвенции о запрете терроризма - выводит дискуссию в юридическую плоскость. Оценка действий России МСООН изменяет сам характер "дискуссии" c этой страной", - подчеркнул Климкин.

По его словам, Россия боится этого расследования. "В последнем заявлении российский представитель Колодкин уже начал давить на суд, когда сказал, что если будет принято решение, то "сколько у вас дел будет перед судом ООН?". Москва пытается провести линию, что, мол, все обязательства по конвенциям касаются внутреннего законодательства", - отметил глава МИД Украины.Он считает, что это дело - "поворотный момент для нас в том, что мы используем против России". "Именно по этой причине мы и готовились к суду более двух лет. Меня постоянно спрашивали - а где суды, а где суды. Вот теперь мы их начали. Я считаю, что мы в шаге от того, что можно будет назвать поворотным пунктом и для международного права. Создается ситуация, когда мы сможем хотя бы частично вернуть уважение международному праву. Международное право дает нам уникальный инструмент и влияния, и давления на Россию. И происходящее, разумеется, можно будет использовать дальше", - сказал он.

По его мнению, суд, конечно, полностью не пойдет Украине навстречу по каждому пункту. "Но сам факт и его результаты будут иметь фундаментальное значение. И то, что россияне сейчас пытаются сделать, то, какие силы привлекают, говорит о том, что они тоже понимают, какое влияние окажет их поражение в суде", - сказал Климкин.

При этом, по его словам, суд в Гааге - "фундаментальный прецедент". "Но что важно понимать: мы сейчас подали лишь первый всеобъемлющий пакет доказательств. Этот пакет направлен на то, чтобы подтвердить нашу позицию на слушаниях по так называемым срочным мерам, которые надо принять неотложно. Сейчас мы занимаемся гораздо более всеобъемлющим пакетом доказательств, который послужит нам в самом судебном процессе. По содержанию он будет тот же, но по глубине в разы детальнее и глубже. Над всем этим работает множество людей и организаций - где-то МИД, где-то ГПУ, где-то спецслужбы, где-то военные. Общую координацию проводит МИД", - добавил Климкин.

Подробнее читайте в большом интервью главы МИД Украины: "Третья мировая война уже началась"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.