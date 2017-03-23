Безвизовый режим Украина - ЕС: как это будет, какие документы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGA.net рассказал о возможных подводных камнях безвизового режима с ЕС

Во время внедрения безвизового режима Украины и Европейским Союзом не исключены трудности, но все будет зависеть от ответственности украинских граждан. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На самом деле мы должны честно говорить об этом. Потому что то, насколько эффективно будет работать безвизовый режим - зависит от каждого из нас... Механизм приостановления безвизового режима имеет четкие критерии. Представьте себе, что на первых этапах реализации безвизового режима кто-то начнет его нарушать. Например, попробует остаться в странах Шенгенской зоны больше 90 дней. Если таких случаев будет несколько - это одно дело. Если их будут тысячи - попробуйте представить, как будут относиться к украинцам", - отметил министр.





По его словам, на раннем этапе безвизовый режим должен работать без проблем. "Разумеется, когда вы едете в страны Шенгена, у вас, как правило, есть билет, могут спросить о цели вашей поездки. Но никаких справок, которые сейчас все вынуждены нести в посольство для получения визы, не будет. Весь этот ворох документов не понадобится. Понадобится биометрический паспорт. По старому паспорту не пройдете", - сказал глава МИД. "Если посмотреть историю безвизовых отношений с другими государствами, то после определенного времени он начинает нормально функционировать. Но давайте честно скажем: мы видели проблему имплементации безвизового режима с некоторыми странами Балкан. Проблемы были. И ЕС знает, какие проблемы были. И нас будут мониторить: первые полгода-год. Если мы будем придерживаться правил - режим станет абсолютно эффективным. И если все будет хорошо, то о цели поездки будут спрашивать, допустим, одного человека из сотни, или одного из двухсот. А если все будет плохо, то могут спрашивать чаще. Это менеджмент процесса, который необходим для того, чтобы шенгенское пространство было безопасным", - добавил министр. Подробнее читайте в большом интервью главы МИД Украины: "Третья мировая война уже началась" Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Он рассказал, что когда-то Украина вела переговоры о малом приграничном движении. "Тогда было много опасений, что украинцы поедут не на 30 км, а на 330 км, и искать их придется в Вене, Берлине и так далее. Случаи нарушения действительно были, но они были единичными. То есть, у нас уже есть определенный опыт, который вселяет оптимизм. Но нарушения могут быть. Например, если кто-то начнет неправильно использовать безвизовый режим для подачи заявлений о получении убежища. И такое может быть. И это тоже создаст проблемы для безвизового режима", - добавил глава МИД.Сейчас, по его словам, к Украине вопросов со стороны ЕС уже нет. "И каких-то особых опасений тоже нет, особенно после внедрения механизма приостановления. Но если мы будем использовать безвизовый режим честно - процесс проезда будет очень эффективным", - сказал он."Конечно, когда вы дадите свой биометрический паспорт, могут спросить вас о цели поездки, могут еще какие-то вопросы задать. Но если в целом граждане Украины не будут создавать проблем для Европейского Союза, то и вопросов этих будет меньше. Если нарушений будет много не в масштабах ЕС, а в масштабах конкретных стран, то это может привести к проблемам. Поэтому мы должны, если хотите, ответственно отнестись к безвизовому режиму", - отметил Климкин.