Рада освободила военных от обязанности подавать декларации

От обязанности подавать декларацию освобождаются мобилизованные и контрактники рядового, сержантского, старшинского, младшего офицерского состава

Верховная Рада освободила военнослужащих от обязанности подавать электронные декларации. За изменения в статью 3 закона о предотвращении коррупции N6172 в целом проголосовали 268 народных депутатов, сообщает корреспондент LIGA.net.



От обязанности подавать декларацию освобождаются военнослужащие мобилизованные и контрактники рядового, сержантского, старшинского, младшего офицерского состава.



Глава антикоррупционного комитета Егор Соболев сообщил, что комитет при доработке документа предложил формулу, при которой военные освобождаются от обязанности подавать декларацию, если не занимают других должностей. "Например, депутат Тарас Пастух является солдатом-контрактником. Но сейчас он находится в Верховной Раде и обязан подавать декларацию", - сказал он.



В то же время депутаты поддержали поправку депутата Татьяны Чорновол, которая обязывает борцов с коррупцией подавать электронные декларации.



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