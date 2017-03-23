Пономарев: Вороненков много знал о коррупции и контрабанде в РФ

Экс-депутат Госдумы рассказал, что убитый в Киеве Денис Вороненков предполагал возможность покушения на свою жизнь со стороны российских спецслужб

Экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков получил в Украине государственную охрану, так как предполагалось, что могут быть покушения на его жизнь со стороны российских спецслужб. Об этом заявил еще один экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире российского телеканала Дождь.

"Он (Денис Вороненков, - ред.) был опасен для российских коррумпированных чиновников, так как реально занимался расследованиями, у него было очень большое количество информации про контрабандные потоки, которые ведутся в России. Конечно, он был очень ценным приобретением Украины. Он боялся за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану. Но, как видим, она не помогла", - рассказал Пономарев.

Украинский журналист Юрий Бутусов уточнил у себя в Facebook, что Вороненкова охраняли сотрудники Службы безопасности. "Он находился под круглосуточной охраной СБУ, его место жительства было секретом. Вычислить маршрут его движения было очень непросто", - написал журналист.

Экс-депутат, который часто общался с Вороненковым после его переезда в Киев, уточнил, что Вороненков планировал в Украине делать центр расследований по отмыванию денег российскими спецслужбами, силовиками. Пономарев не сомневается, что заказчиком убийства являются российские силовики.

"А кому еще это было бы выгодно? Совершенно очевидно, что нити идут от российских спецслужб. Вопрос только о том, на каком уровне принималось это решение, но совершенно очевидно, что это дело рук российских людей в погонах", - добавил экс-депутат Госдумы РФ, добавив, что у Вороненкова ни с кем в Киеве конфликтов не было.

23 марта в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Читайте также: Полиция об убийстве Вороненкова: рассматриваем российский след

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.