СБУ: Мы не занимались охраной убитого Вороненкова
СБУ не предоставляла охрану убитому бывшему депутату Госдумы РФ Денису Вороненкову. Об этом у себя в Facebook cooбщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Василий Грицак (глава СБУ, - ред) подчеркивает, что распространенная в СМИ информация о предоставлении ему охраны сотрудниками СБУ является неправдивой", - сказала Гитлянская.
По ее словам, в настоящее время уголовное производство расследуется следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
Около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.
Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".
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