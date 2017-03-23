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СБУ: Мы не занимались охраной убитого Вороненкова

23.03.2017 14:44
В СБУ прокомментировали убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова
СБУ: Мы не занимались охраной убитого Вороненкова

СБУ не предоставляла охрану  убитому бывшему депутату Госдумы РФ Денису Вороненкову. Об этом у себя в Facebook cooбщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Василий Грицак (глава СБУ, - ред) подчеркивает, что распространенная в СМИ информация о предоставлении ему охраны сотрудниками СБУ является неправдивой", - сказала Гитлянская.

По ее словам, в настоящее время уголовное производство расследуется следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".

Читайте также: Убийство российского экс-депутата Вороненкова в Киеве: хроника

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ЛIГАБiзнесIнформ
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