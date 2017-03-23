Убийство Вороненкова: полиция сообщила детали о киллере

Злоумышленник находится в тяжелом состоянии под усиленной охраной, сказали в полиции

Нападавший на бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова сейчас находится в городской больнице Киева №17 в тяжелом состоянии. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Нациполиции Ярослав Тракало.

"Он находится сейчас в 17-й больнице, в тяжелом состоянии под усиленной охраной", - сказал Тракало.

Он напомнил что мужчина открыл стрельбу по Вороненкову, когда тот выходил из гостиницы со своим охранником.

В результате охранник получил ранение, однако смог ранить стрелявшего.

Спикер МВД Артем Шевченко отметил LIGA.net, что нападавший и один пострадавший были доставлены в разные больницы столицы.

Однако, он не стал уточнять находится злоумышленник в реанимации или нет.

Отвечая на вопрос LIGA.net о возможном российском следе в убийстве бывшего депутата, Шевченко сказал: "Идет следствие".

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23 марта в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

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