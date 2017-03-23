Луценко об убийстве Вороненкова: Рассматриваем две версии

По словам генпрокурора, рассматривается версия убийства свидетеля по делу Януковича и версия убийства того, кто расследовал дело о контрабанде ФСБ

Следствие рассматривает две предварительные версии убийства экс-депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил журналистам на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Рассматривается как версия убийства свидетеля по делу Януковича, так и версия убийства того, кто расследовал дело о контрабанде ФСБ", - сказал он.

При киллере были документы гражданина Украины. Сейчас их подлинность проверяется.

"Я мало видел киллеров, которые брали с собой на задание служебное удостоверение. Этот взял", - отметил генпрокурор.

Луценко добавил, что производство открыто по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса, следствие ведет прокуратура Киева.

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Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Убийца Вороненкова задержан и находится в больнице, поскольку был ранен телохранителем экс-депутата.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним.

Ранее Юрий Луценко назвал убийство Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".

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