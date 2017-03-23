Луценко об убийстве Вороненкова: Рассматриваем две версии
Следствие рассматривает две предварительные версии убийства экс-депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил журналистам на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.
"Рассматривается как версия убийства свидетеля по делу Януковича, так и версия убийства того, кто расследовал дело о контрабанде ФСБ", - сказал он.
При киллере были документы гражданина Украины. Сейчас их подлинность проверяется.
"Я мало видел киллеров, которые брали с собой на задание служебное удостоверение. Этот взял", - отметил генпрокурор.
Луценко добавил, что производство открыто по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса, следствие ведет прокуратура Киева.
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Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.
Убийца Вороненкова задержан и находится в больнице, поскольку был ранен телохранителем экс-депутата.
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним.
Ранее Юрий Луценко назвал убийство Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".
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