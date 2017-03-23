Киллер Вороненкова на грани смерти - Луценко

По словам главы ГПУ Юрия Луценко, подозреваемый в убийстве депутата Вороненкова "не контактный", он на грани смерти

Охранник убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова сотрудничает со следствием, подозреваемый в убийстве экс-депутата - на грани смерти. Об этом на брифинге в Киеве заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам главы ГПУ, охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, он сейчас в сознании и сотрудничает со следствием.

Луценко добавил, что подозреваемый в убийстве Вороненкова "не контактный".

"У киллера сквозное ранение головы, он на грани смерти и сейчас не контактный", - сказал он. Погибший на месте Вороненков был ранен в шею, в лицо и в живот. Охранял Вороненкова представитель одной из украинских спецслужб", - заявил Луценко.

При киллере были документы гражданина Украины, отметил генпрокурор. Сейчас их подлинность проверяется. "Я мало видел киллеров, которые брали с собой на задание служебное удостоверение. Этот взял", - сказал он.

Глава ГПУ добавил, что открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 УК Украины, следствие ведет прокуратура Киева.

Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Денисова Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".

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