Экс-депутату Госдумы Пономареву и жене Вороненкова дадут охрану

По словам Луценко, принято решение об охране Марии Максаковой и Ильи Пономарева силами СБУ

Экс-депутату Госдумы Илье Пономареву и жене убитого Дениса Вороненкова будет предоставлена охрана. Об этом сообщил журналистам на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондентLIGA.net.

"Принято решение об охране Марии Максаковой и Ильи Пономарева силами СБУ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что СБУ не предоставляла охрану Вороненкову.

Накануне Луценко сообщил, что следствие рассматривает две предварительные версии убийства экс-депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Генпрокурор добавил, что производство открыто по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса, следствие ведет прокуратура Киева.

Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Убийца Вороненкова задержан и находится в больнице, поскольку был ранен телохранителем экс-депутата.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним.

Ранее Юрий Луценко назвал убийство Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".

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