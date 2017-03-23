Вороненков собирался сегодня дать показания в военной прокуратуре

После встречи в Premier Palace экс-депутат нелегитимной Госдумы РФ Вороненков должен был давать показания по делу Януковича в военной прокуратуре

После встречи в отеле Premier Palace экс-депутат нелегитимной Госдумы РФ Денис Вороненков должен был давать показания по делу Януковича в военной прокуратуре. Об этом сообщил журналистам на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Сегодня он должен был давать показания военному прокурору Руслану Кравченко. Они переписывались смс-ками, речь шла о том, что он (Вороненков- ред.) опаздывает. Дело в том, что покойный назначил встречу Пономареву, после которой должен был поехать на допрос", - сказал он.

Луценко отметил, что следствие устанавливает график его передвижения до того. "Кто давно ведет криминальную хронику понимает, что киллер знал где его ждать, поэтому ключевой является предыдущая встреча, до Premier Palace", - добавил Луценко.

Ранее сообщалось, что охранник Вороненкова сотрудничает со следствием, подозреваемый в убийстве экс-депутата - на грани смерти.

Накануне Луценко сообщил, что следствие рассматривает две предварительные версии убийства экс-депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Ранее Юрий Луценко назвал убийство Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".

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