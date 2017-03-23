Луценко: В РФ подразделение Вороненкова выявило контрабанду ФСБ

По данным генпрокурора, Вороненков, работая в федеральной службе противодействия наркоторговле и контрабанде, был известен по делу "Трех китов"

Генпрокурор Юрий Луценко пояснил, что экс-депутат нелегитимной Госдумы РФ Денис Вороненков, работая в федеральной службе противодействия наркоторговле и контрабанде, был известен по громкому делу "Трех китов". Об этом он сообщил журналистам на брифинг, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Луценко, подразделение Вороненкова выявило, что контрабанда мебели, которая шла в магазин "Три кита", это только часть контрабанды ФСБ РФ.

"По результатам этого расследования были уволены несколько десятков генералов ФСБ. В частности, человек, который позднее занимал должность в службе безопасности Роснефти, которой руководит Сеченов, приближенный к президенту РФ. Поэтому предварительными версиями являются, как версия убийства свидетеля по делу Януковича, так и версия убийства по делу о контрабанде ФСБ РФ под прикрытием президента РФ", - сказал он.

Луценко уточнил, что уголовное производство по убийству Вороненкова открыто по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса, следствие ведет прокуратура Киева.

"Следствие моим решением передано от Национальной полиции прокуратуре Киева. Возглавляет следствие заместитель прокурора Киева генерал Павел Кононенко", - сказал генпрокурор.

Накануне Луценко сообщил, что следствие рассматривает две предварительные версииубийства экс-депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Ранее Юрий Луценко назвал убийство Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".

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