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Личность убийцы Вороненкова установлена - полиция

23.03.2017 17:12
Подозревыаемый приехал на место преступления на автомобиле, возможно, не один
Личность убийцы Вороненкова установлена - полиция

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве экс-депутат Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Установлена", - сказал Шевченко в ответ на вопрос о личности подозреваемого в убийстве.

По поводу личностей возможных сообщников подозреваемого Шевченко сказал: "Он приехал на место преступления на автомобиле. Возможно, не один". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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