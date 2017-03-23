Личность убийцы Вороненкова установлена - полиция
23.03.2017 17:12
Подозревыаемый приехал на место преступления на автомобиле, возможно, не один
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве экс-депутат Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Установлена", - сказал Шевченко в ответ на вопрос о личности подозреваемого в убийстве.
По поводу личностей возможных сообщников подозреваемого Шевченко сказал: "Он приехал на место преступления на автомобиле. Возможно, не один".
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