Личность убийцы Вороненкова установлена - полиция

Подозревыаемый приехал на место преступления на автомобиле, возможно, не один

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве экс-депутат Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Установлена", - сказал Шевченко в ответ на вопрос о личности подозреваемого в убийстве.

По поводу личностей возможных сообщников подозреваемого Шевченко сказал: "Он приехал на место преступления на автомобиле. Возможно, не один".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.