Полиция и Нацгвардия не охраняли Вороненкова - МВД

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вороненкова охранял сотрудник одной из спецслужб Украины

Национальная полиция и Национальная гвардия не охраняли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

"Ни Национальная полиция Украины, ни Национальная гвардия Украины не обеспечивали личную охрану экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова", - говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вороненкова охранял сотрудник одной из спецслужб Украины. При этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что спецслужба не предоставляла охрану экс-депутату Госдумы.

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