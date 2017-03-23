У убийцы Вороненкова найдено несколько удостоверений - ГПУ
23.03.2017 19:00
Сейчас документы проверяются следователями, сказала пресс-секретарь генпрокурора
При убийце экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова были найдены несколько удостоверений, согласно котором он является гражданином Украины. Об этом в эфире 112 Украина сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"Сейчас проверяются все документы, которые были при убийце. Я не могу предоставить информацию, правдивые ли они, оставим это для следователей", - сказала она.
"По документам, он гражданин Украины. Были найдены еще несколько удостоверений, они сейчас проверяются следователями. Не будем спешить с этой информацией", - добавила Сарган.
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