Путин похвалил ФСБ за успехи

Президент страны-агрессора Владимир Путин на церемонии представления ему офицеров отметил "очевидные успехи" ФСБ

Президент РФ Владимир Путин похвалил сотрудников Федеральной службы безопасности РФ и отметил "очевидные успехи" ведомства. Об этом он заявил на церемонии представления ему офицеров, назначенных на высшие командные должности, передает ТАСС.

Путин отдельно остановился на деятельности ФСБ, отметив, что одним из приоритетных направлений ее работы "по-прежнему остается борьба с терроризмом".

"В ходе февральской коллегии я уже отметил, что здесь есть чем гордиться, есть очевидные успехи, но необходимо и дальше совершенствовать стратегию и тактику антитеррора", - сказал Путин.

Он также поручил ФСБ "более активно действовать и на других участках". "Имею в виду контрразведку, борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией, защиту ключевых объектов инфраструктуры", - сказал глава страны-агрессора.

Как известно, ранее сегодня в Киеве неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

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