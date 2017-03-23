РФ отказалась от дистанционного участия Самойловой в Евровидении

Ранее Европейский вещательный союз предложил организовать прямую трансляцию выступления Самойловой для показа из России

Российский Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии Юлии Самойловой в Евровидении-2017. Об этом говорится в заявлении Первого канала, передает ТАСС.

На телеканале заявили, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него. Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Первый канал действовал "в полном соответствии с правилами Евровидения" и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован ЕВС и остается действующим конкурсантом.

Вчера, 22 марта, Служба безопасности запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года.

Ранее Европейский вещательный союз предложил организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе Евровидение-2017 из РФ.

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