Маккейн об убийстве Вороненкова: Наглый акт терроризма России

Американский сенатор считает, что Россия продолжает политику жестокости в стиле КГБ, чтобы запугать всех, кто осмелится противостоять Путину

Сенатор Джон Маккейн назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова еще одним наглым актом российского государственного терроризма. Заявление американского сенатора опубликовано на его сайте.



"Это ужасное преступление означает продолжение кампании жестокости в стиле КГБ, созданной для того, чтобы запугать тех, кто осмеливается противостоять тирании Владимира Путина", - считает Маккейн.



Сенатор поставил Вороненкова в один ряд с Сергеем Магнитским и Борисом Немцовым, "которые заплатили жизнями за правду".

23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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