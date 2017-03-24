Маккейн об убийстве Вороненкова: Наглый акт терроризма России
Сенатор Джон Маккейн назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова еще одним наглым актом российского государственного терроризма. Заявление американского сенатора опубликовано на его сайте.
"Это ужасное преступление означает продолжение кампании жестокости в стиле КГБ, созданной для того, чтобы запугать тех, кто осмеливается противостоять тирании Владимира Путина", - считает Маккейн.
Сенатор поставил Вороненкова в один ряд с Сергеем Магнитским и Борисом Немцовым, "которые заплатили жизнями за правду".
23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
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