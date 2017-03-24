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Порошенко и Лукашенко решили активизировать политический диалог

24.03.2017 04:57
Президенты Украины и Беларуси поговорили о двусторонних отношениях и договорились активизировать диалог
Порошенко и Лукашенко решили активизировать политический диалог
Петр Порошенко и Александр Лукашенко (фото - president,gov.ua)

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Речь шла о двусторонних отношениях и перспективах их развития. Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях.

Президенты говорили о важности полной реализации договоренностей, достигнутых на заседании Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

23 марта КГБ Беларуси задержал 26 человек за "подготовку беспорядков". У них нашли медицинские аптечки натовского образца, атрибутику батальона Азов, тактической группы Беларусь, УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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