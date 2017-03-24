Яресько будет выводить из финансового кризиса Пуэрто-Рико

Экс-министра финансов пригласили в международный орган, созданный США, заняться стабилизацией финансовой ситуации в Пуэрто-Рико

Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контроля для Пуэрто-Рико. Об этом она сообщила на странице в Facebook.



Совет создан согласно Акту о контроле, управлении и экономической стабильной Пуэрто-Рико Конгрессом США. Его директоров назначает президент США.

Яресько упомянула свой опыт работы министром в Украине как период, когда страна показала пример выхода из сложного финансового положения.

"Режим суровой экономии, реструктуризация долга, структурные реформы - именно эти меры в общем смогли остановить экономику на краю пропасти и вернуть к финансовой стабильности", - отметила экс-министр.



Яресько сказала, что остается главой совета директоров Аспен Института Киев, а также членом консультативного совета Львовской бизнес-школы Украинского Католического Университета и почетным членом-нерезидентом Атлантического Совета.



"Каждый день на протяжении последних 25 лет я отдавала Украине, работая на ее благо. Я буду и дальше всесторонне ее поддерживать", - подчеркнула экс-министр.



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