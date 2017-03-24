В Запорожье у военкома при обыске нашли печать с гербом РФ
24.03.2017 05:54
Правоохранители утверждают, что и.о. военкома был согласен взамен на $600 ускорить процедуру прохождения комиссии и выдачи военного билета
Фото: НПУ
В Запорожье по подозрению в получении взятки задержан исполняющий обязанности военного комиссара одного из районов города. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции, передает УНИАН.
Венкома задержали 23 марта в рабочем кабинете при получении денег.
Как сообщает полиция, военком вымогал и получил $600 за содействие в ускоренном прохождении военно-врачебной комиссии и выдаче военного билета.
Во время обыска в кабинете подозреваемого изъяли $600, патроны к огнестрельному оружию и печать с изображением герба России.
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