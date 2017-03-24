Украинский журналист сообщил подробности своего задержания в РФ

Журналист Роман Цимбалюк отметил, что лексика полицейских во время его задержания свидетельствовала о том, что это - не наезд

Украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил подробности своего задержания 21 марта в Москве. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Огласка была, но опасения беспочвенны. С другой стороны, когда тебя сажают в полицейскую машину, любой журналист обязан сообщить редакцию, в любом случае", - сказал Цимбалюк.

"Увидели камеру, увидели флаг украинский, вызвали полицию. Ты понимаешь, насколько они чокнутые. Если пара людей, один из которых журналист, разворачивают флаг на камеру - это - основание вызвать полицию? И основание для полиции, которая проверяет документы у всех и видит, что двое журналисты - звонить старшему по отделу", - отметил журналист.

По его словам, спецслужбы в РФ достаточно грамотно работают.

"Лексика (полицейских, - ред.)свидетельствует о том, что это - не наезд, так как здесь спецслужбисты очень грамотные. Но факт остается фактом. Они говорят: это у вас гражданская война, мы тут ни при чем. Тогда чего же вы так реагируете на все украинское?" - подчеркнул Цимбалюк.

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Он добавил, что старается объяснить, что именно "русский мир" привел к началу гибридной войны в Украине

"Трагедия 2 мая 2014 - это страшная для Украины, она всегда будет черными буквами вписана в историю нашу, но я стараюсь объяснить: вы понимаете, что было немножко наоборот, и эта ваша деятельность, типа "русский мир", Новороссия, эта весь бред, это все привело в Одессу, ситуацию в которой спровоцировали не мы. И украинцы оказались перед выбором: либо они будут существовать, или нет. И если кто-то думал, что можно будет убивать граждан Украины за украинские флаги, то так уже не будет. Задача же российского телевизора - объяснить, почему можно и нужно убивать граждан Украины, вот и все", - сказал он.

21 марта в Москве полицейские задержали Цимбалюка. Через несколько часов его отпустили.

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