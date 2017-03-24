USD:  26.85  27.15   EUR:  28.74  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Экс-депутата Госдумы Вороненкова похоронят в Киеве - Пономарев

24.03.2017 09:55
По словам экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, близкие погибшего Дениса Вороненкова уже приняли решение, что его похороны пройдут в Киеве
Экс-депутата Госдумы Вороненкова похоронят в Киеве - Пономарев
Дений Вороненков (фото - zampolit.com)

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что похороны Дениса Вороненкова состоятся в столице Украины, передает КоммерсантЪ.

"Близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве", - уточнил Пономарев

23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщал, что Денис Вороненков находился под охраной одной из спецслужб Украины.

Раненый охранник убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в военном госпитале Киева, он прооперирован, но находится в тяжелом состоянии.

По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны.

Читайте также: Убийца Вороненкова был завербован спецслужбами России - Геращенко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 