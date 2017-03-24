Экс-депутата Госдумы Вороненкова похоронят в Киеве - Пономарев

По словам экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, близкие погибшего Дениса Вороненкова уже приняли решение, что его похороны пройдут в Киеве

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что похороны Дениса Вороненкова состоятся в столице Украины, передает КоммерсантЪ.

"Близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве", - уточнил Пономарев

23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщал, что Денис Вороненков находился под охраной одной из спецслужб Украины.

Раненый охранник убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в военном госпитале Киева, он прооперирован, но находится в тяжелом состоянии.

По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны.

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