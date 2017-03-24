Проведены десятки обысков по хищениям на Евро-2012 - Луценко

Вчера, 23 марта, сотрудники Генеральной прокуратуры провели десятки одновременных обысков у фигурантов заново открытого уголовного производства по хищениям во время футбольного чемпионата Евро-2012. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"Как показывают изъятые документы - воровали с размахом. Шаг первый - занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. Например: кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в шесть долларов", - описал он часть одной из коррупционных схем, добавив, что в результате государство "получило первые миллионные убытки".

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В рамках "второго шага" злоумышленники, рассказал Луценко, "то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК Олимпийский уже за 189 долларов".

"На арене 70 тысяч 50 мест. Завышение государственных расходов составило около восьми миллионов долларов", - отметил он.

По словам генпрокурора, аналогичные коррупционные схемы выявлены и в других закупках.

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