Правоохранители задержали главного ревизора ГФС в Киеве на взятке

Подозреваемому во взяточничестве грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, если его вина будет доказана в суде

Правоохранители заявляют, что задержали главного государственного ревизора - инспектора Главного управления ГФС в Киеве - на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Установлено, что указанный работник ГУ ГФС в Киеве с целью личного незаконного обогащения требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в сумме 270 тысяч гривень", - говорится в сообщении ведомства.

В обмен на взятку чиновник якобы обещал провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности и обозначить в акте проверки нарушения налогового законодательства, которые влекут за собой минимальные финансовые санкции.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды), за что чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

24 марта 2017 года сообщалось, что прокуратура Донецкой области расследует уголовное дело по факту требования взятки сотрудником патрульной полиции Краматорска.

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