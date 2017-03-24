Аграмунт: Делегация России должна вернуться в ПАСЕ

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы выступил за возвращение России права голоса в ПАСЕ

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт убежден, что российская делегация должна вернуться в ПАСЕ. Об этом он заявил в интервью российскому агентству ТАСС.

"С тех пор, как я был избран в январе 2016 года председателем ПАСЕ, я не жалел ни времени, ни сил на то, чтобы сохранить открытым канал диалога с российским парламентом. Я твердо убежден, что наша ассамблея - 47 членов, а не 46", - заявил Аграмунт.

Он добавил, что полномочия российской делегации в ПАСЕ готовы будут рассмотреть тогда, как только российский парламент представит ее на ассамблее.

Аграмунт уточнил, что обсуждал вопрос об изменении регламента органа с российскими представителями "на самом высоком уровне, несколько раз". "Они отметили ряд вопросов, которые нуждаются в тщательном изучении, в том числе реформа регламента ассамблеи - вопрос, который напрямую влияет на перспективу возвращения российской делегации. Я всегда говорил, что эти важные вопросы должны обсуждаться между 47-ю национальными делегациями и в рамках глобального и всеобъемлющего процесса", - сказал он.

В январе 2015 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла поправку к резолюции по России, которой наложила на РФ дипломатические санкции, лишив россиян права голоса в ПАСЕ.

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