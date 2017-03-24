USD:  26.94  27.20   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко: Дело чести раскрыть убийства Шеремета и Вороненкова

24.03.2017 13:05
Президент назвал делом чести для всех правоохранительных органов раскрытие резонансных убийств известного журналиста и бывшего депутата Госдумы
Порошенко: Дело чести раскрыть убийства Шеремета и Вороненкова

Президент Петр Порошенко заявил, что СБУ должна помочь в раскрытии резонансных убийств журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом он заявил сегодня во время выступления в центре спецопераций в Киевской области.

Он назвал делом чести для всех силовиков раскрытие этих резонансных убийств. 

"Служба должна подставить свое плечо и помочь (раскрытии убийств, - ред)", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что вчера был убит главный свидетель (Вороненков, - ред) по делу экс-диктатора Виктора Януковича

"И раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета, и раскрыть диверсию вчерашнюю в Харьковской области. Это тоже дело военной контрразведки совместно с военной прокуратурой", - сказал Порошенко.

23 марта сообщалось, что киллер экс-депутата Госдумы РФ был завербован спецслужбами России в 2014 году.

В центре Киева неизвестный расстрелял Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Читайте также: Стали известны имя и личные данные убившего Вороненкова киллера

20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет.

Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство

Читайте также: 10 последних публикаций и высказываний Шеремета

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 