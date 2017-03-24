Порошенко: Дело чести раскрыть убийства Шеремета и Вороненкова

Президент назвал делом чести для всех правоохранительных органов раскрытие резонансных убийств известного журналиста и бывшего депутата Госдумы

Президент Петр Порошенко заявил, что СБУ должна помочь в раскрытии резонансных убийств журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом он заявил сегодня во время выступления в центре спецопераций в Киевской области.

Он назвал делом чести для всех силовиков раскрытие этих резонансных убийств.

"Служба должна подставить свое плечо и помочь (раскрытии убийств, - ред)", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что вчера был убит главный свидетель (Вороненков, - ред) по делу экс-диктатора Виктора Януковича.

"И раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета, и раскрыть диверсию вчерашнюю в Харьковской области. Это тоже дело военной контрразведки совместно с военной прокуратурой", - сказал Порошенко.

23 марта сообщалось, что киллер экс-депутата Госдумы РФ был завербован спецслужбами России в 2014 году.

В центре Киева неизвестный расстрелял Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

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20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет.

Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство

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