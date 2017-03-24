Порошенко: Дело чести раскрыть убийства Шеремета и Вороненкова
Президент Петр Порошенко заявил, что СБУ должна помочь в раскрытии резонансных убийств журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом он заявил сегодня во время выступления в центре спецопераций в Киевской области.
Он назвал делом чести для всех силовиков раскрытие этих резонансных убийств.
"Служба должна подставить свое плечо и помочь (раскрытии убийств, - ред)", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что вчера был убит главный свидетель (Вороненков, - ред) по делу экс-диктатора Виктора Януковича.
"И раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета, и раскрыть диверсию вчерашнюю в Харьковской области. Это тоже дело военной контрразведки совместно с военной прокуратурой", - сказал Порошенко.
23 марта сообщалось, что киллер экс-депутата Госдумы РФ был завербован спецслужбами России в 2014 году.
В центре Киева неизвестный расстрелял Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.
Читайте также: Стали известны имя и личные данные убившего Вороненкова киллера
20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет.
Он скончался в карете скорой помощи.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство
Читайте также: 10 последних публикаций и высказываний Шеремета
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:01
-
13:44
-
12:44
-
12:13
-
12:51