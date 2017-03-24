За прошлый год СБУ предотвратила 30 терактов - Порошенко

По словам президента, за 2016 год было задержано 56 участников террористических групп и диверсионно-разведывательных групп

За прошлый год Служба безопасности Украины предотвратила 30 терактов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях по случаю 25-летия со дня основания СБУ.

Президент добавил, что за 2016 год было задержано 56 участников террористических групп и ДРГ, написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Только за прошлый год СБУ предотвратила 30 терактов. Задержала 56 участников террористических и диверсионно-разведывательных групп", - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Совете национальной безопасности и обороны будет рассмотрена концепция реформирования структуры Службы безопасности Украины с использованием стандартов стран-членов НАТО.

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